Residential complex with swimming pool and infrastructure, 120 meters to the beach, Mahmutlar, Turkey

Avanos, Turcja

od €190,000

Poddaj się: 2023

Stay Property oferuje nowe apartamenty w Kestel. W kompleksie mieszkaniowym przedstawiono następujące układy: 1 + 1, 2 + 1. Powierzchnia apartamentów wynosi od 43 do 212 metrów kwadratowych. Odległość do morza wynosi 230 metrów. Chociaż Kestel znajduje się obok Mahmutlar, ale jest zasadniczo inny, tutaj wszystkie nieruchomości mają do pięciu pięter, a większość z nich to nowy budynek, z infrastrukturą hotelową i jasnymi, oryginalnymi fasadami. Nowe apartamenty w Kestel mają duży potencjał wynajmu ze względu na bliskość centrum i morza, a okolica jest cicha i nie tak zatłoczona jak centrum Alanyi. Istnieje sieć tureckich supermarketów, rynek, sklepy, restauracje, kawiarnie, szkoły miejskie i ogrody, rosyjskojęzyczna międzynarodowa prywatna szkoła, duży uniwersytet. W sąsiedniej dzielnicy Mahmutlar na wschodzie oraz w centrum Alanyi na zachodzie znajduje się ogromny wybór rozrywki, centrów handlowych, restauracji. Możesz dotrzeć do obu stron w 5-10 minut, transport aktywnie się porusza, jest wypożyczalnia samochodów.