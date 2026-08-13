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Kawalerki z basenem na sprzedaż w Mersin, Turcja

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Erdemli
5
Akdeniz
4
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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Mediterranean Region, Turcja
Kawalerka 1 pokój
Mediterranean Region, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/11
Studio w czystym wykończeniu 43 m2 na 7. piętrze w ukończonym kompleksie w mieście Mersin.Da…
$49,625
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Parametry nieruchomości w Mersin, Turcja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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