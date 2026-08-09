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Wille w górach na sprzedaż w Fethiye, Turcja

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28 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
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Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowa premium willa w jednym z najbardziej malowniczych obszarów Fethiye jest idealnym połącz…
$500,000
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Wille z Prywatnymi Basenami w Centralnej Lokalizacji w Muğli – Fethiye Ölüdeniz Fe…
$673,802
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z 3 Sypialniami, Prywatnym Basenem i Ogrodem w Strzeżonym Kompleksie w Fethiye Kızılbe…
$512,645
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TekceTekce
Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa z Prywatnym Basenem Zlokalizowana w Pobliżu Wszelkich Udogodnień w Çalış Fet…
$732,344
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa w Nagrodzonym Projekcie w Fethiye Ölüdeniz Wolnostojąca willa położona je…
$802,338
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Willa 6 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 6 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa, gdzie przestrzeń, jakość i prywatność łącząTen przestronny 4-piętrowy willa, 350 m ²,…
$600,248
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Agencja
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Liczba kondygnacji 1
Jednopoziomowa Willa z 3 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Strefie Hotelowej Fethiye Willa zn…
$1,56M
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Willa 5 pokojów w Ölüdeniz, Turcja
Willa 5 pokojów
Ölüdeniz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 488 m²
Liczba kondygnacji 3
SOLA UPOWAŻNIONEJ PRZEZ YILTAÜ HOMES REAL ESTATETa ekskluzywna willa jest częścią ograniczon…
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Agencja
Homes Gayrimenkul
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 260 m²
Liczba kondygnacji 2
Elegancki Dom Zlokalizowany Blisko Wszelkich Udogodnień i Ölüdeniz w Ovacık Fethiye Fethiye …
$1,07M
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa Willa z 5 Sypialniami, Widokiem na Morze i Basenem Infinity w Fethiye, Turcja Proj…
$1,14M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 3 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Fethiye Ölüdeniz Hisarönü Ölüdeniz, …
$376,891
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Ogrodem i Prywatnym Basenem w Ölüdeniz, Fethiye Willa znajduje się w Hi…
$547,995
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
Wolnostojące Wille z 4 Sypialniami Zlokalizowane w Pobliżu Udogodnień w Fethiye Akarca Te ur…
$1,08M
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 254 m²
Piętro 1/3
Umeblowane i Dobrze Wyposażone Wille w Fethiye Ölüdeniz Fethiye jest miastem wysoko cenionym…
$805,074
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 447 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Basenem i Widokiem na Morze w Fethiye Ölüdeniz Fethiye to popularne mia…
$1,75M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojące Wille z Prywatnym Basenem i Widokiem na Przyrodę w Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye Te…
$453,054
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Willa w Uzumlu, Fethiye15 minut od morza, cichy wzniesiony położenie, otoczony sosnowym la…
$1,000,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywne Wille z Basenem w Otoczeniu Natury w Muğla Fethiye Yeşilüzümlü, jedna z cichych …
$558,002
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Willa 5 pokojów w Faralya, Turcja
Willa 5 pokojów
Faralya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Nad morzem willa w Faralya - miejsce, gdzie natura staje się częścią twojego życiaSą miejsca…
$680,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupoziomowa Willa z 3 Sypialniami i Widokiem na Naturę w Yeşilüzümlü, Fethiye Willa znajduj…
$337,583
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Kamienne Wille w Kayaköy w Fethiye z Dziedzictwem Historycznym Kayaköy to spokojna osada w d…
$1,33M
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Willa 6 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 6 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami, Basenem i Ogrodem w Fethiye Ölüdeniz Ovacık Fethiye to j…
$1,05M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Życie nad wodą to marzenie, które może stać się rzeczywistością.W centrum Fethiye, zaledwie …
$550,000
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Agencja
INEST HOMES
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Willa 4 pokoi w Fethiye, Turcja
Willa 4 pokoi
Fethiye, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Widokiem na Naturę i Prywatnym Basenem w Ovacık, Ölüdeniz, Fethiye Ovac…
$501,750
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa Willa z 4 Sypialniami Blisko Plaży w Fethiye Fethiye to jedna z najpopularniejszyc…
$1,10M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywne Wille z Potencjałem Inwestycyjnym w Çalış, Fethiye Fethiye, jedno z najpopularni…
$673,802
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z Przestronnym Ogrodem i Technologią Smart Home w Fethiye Fethiye od wiek…
$1,33M
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Willa 5 pokojów w Fethiye, Turcja
Willa 5 pokojów
Fethiye, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille Inwestycyjne w Centralnej Lokalizacji w Fethiye Ölüdeniz Wolnostojące wille położone s…
$760,270
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