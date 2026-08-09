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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Çeşme, Turcja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 3/5
Mieszkanie w Kompleksie Mieszkaniowym w Odległości Spaceru od Mariny i Plaży w Çeşme Mieszka…
$198,789
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Mieszkanie 4 pokoi w Çeşme, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Çeşme, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 6
Modern residence with a view of the sea, swimming pools and a spa center, Izmir, Turkey We …
$855,499
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