Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Central Anatolia Region
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Central Anatolia Region, Turcja

Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ovakent, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Ovakent, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 12/12
Penthouse 3 + 2 Pamfilia Rezydencja, która znajduje się w mieście Alanya, dystrykt Mahmutlar…
$966
za miesiąc
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament do Wynajęcia w Butikowym Kompleksie w İncek, Gölbaşı, Ankara Nowoczesne, w pełni …
$677
za miesiąc
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się