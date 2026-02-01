Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Turcja
  3. Ankara
  4. Wynajem długoterminowy
  5. Mieszkanie

Wynajem długoterminowy mieszkań i apartamentów w Ankara, Turcja

1 obiekt total found
Mieszkanie 2 pokoi w Golbasi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Golbasi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament do Wynajęcia w Butikowym Kompleksie w İncek, Gölbaşı, Ankara Nowoczesne, w pełni …
$661
za miesiąc
