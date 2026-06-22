Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Turcja
  3. Black Sea Region
  4. Wynajem długoterminowy

Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Black Sea Region, Turcja

;
Nieruchomości komercyjne Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Sklep 30 m² w Ortahisar, Turcja
Sklep 30 m²
Ortahisar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 1
Lokal Komercyjny na Wynajem Przy Ruchliwej Ulicy w Beşirli Ten lokal komercyjny znajduje się…
$321
za miesiąc
Zostaw prośbę
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Senkoy, Turcja
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Senkoy, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Obiekt znajduje się na parterze budynku mieszkalnego w Durres. Obiekt ma powierzchnię 80 m2 …
$699
za miesiąc
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się