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Wynajem długoterminowy nieruchomości komercyjnych w Artvin, Turcja

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 80 m² w Senkoy, Turcja
Nieruchomości komercyjne 80 m²
Senkoy, Turcja
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Obiekt znajduje się na parterze budynku mieszkalnego w Durres. Obiekt ma powierzchnię 80 m2 …
$699
za miesiąc
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Agencja
AFS Real Estate Management
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