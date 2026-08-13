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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vevey, Szwajcaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Vevey, Szwajcaria
Mieszkanie 4 pokoi
Vevey, Szwajcaria
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
The latest opportunity:   Private elevator + terrace 50m2. a modern and elite real estate …
$991,963
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