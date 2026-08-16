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Mieszkania na sprzedaż w Wallis, Szwajcaria

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1 obiekt total found
Mieszkanie w Crans Montana, Szwajcaria
Mieszkanie
Crans Montana, Szwajcaria
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Chata w ośrodku narciarskim Szwajcarii - Ctrans- Montana.Idealny obiekt do użytku własnego z…
$36,02M
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Parametry nieruchomości w Wallis, Szwajcaria

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