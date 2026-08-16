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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Wallis, Szwajcaria

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Crans Montana
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3 obiekty total found
Willa w Crans Montana, Szwajcaria
Willa
Crans Montana, Szwajcaria
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Chata w ośrodku narciarskim Szwajcarii - Ctrans- Montana. Idealny obiekt do użytku własnego…
$35,73M
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ESTATE-SERVICE24
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Dom drewniany w stylu górskim 25 pokojów w Crans, Szwajcaria
Dom drewniany w stylu górskim 25 pokojów
Crans, Szwajcaria
Pokoje 25
Chalet S - Absolutny szczyt alpejskiego luksusu ✨2,500 m2 • Do 24 gości • Orientalna eleganc…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Crans Montana, Szwajcaria
Mieszkanie
Crans Montana, Szwajcaria
Powierzchnia 1 200 m²
Liczba kondygnacji 4
Chata w ośrodku narciarskim Szwajcarii - Ctrans- Montana.Idealny obiekt do użytku własnego z…
$36,02M
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