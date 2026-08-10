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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gryzonia, Szwajcaria

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Sankt Moritz
5
5 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Sankt Moritz, Szwajcaria
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Mieszkanie 3 pokoi
Sankt Moritz, Szwajcaria
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
$9,42M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 4 pokoi w Sankt Moritz, Szwajcaria
Mieszkanie 4 pokoi
Sankt Moritz, Szwajcaria
Pokoje 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z kompletną renowacją w St. Moritz. Piękne, jasne apartamenty znajdują się zaledw…
$4,03M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie 5 pokojów w Sankt Moritz, Szwajcaria
Mieszkanie 5 pokojów
Sankt Moritz, Szwajcaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Furnished 5-room apartment with terrace and balcony overlooking Lake St. Moritz with 2 parki…
$11,06M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Sankt Moritz, Szwajcaria
Mieszkanie 4 pokoi
Sankt Moritz, Szwajcaria
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartament z kompletną renowacją w St. Moritz. Piękne, jasne apartamenty znajdują się zaledw…
$4,07M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sankt Moritz, Szwajcaria
Mieszkanie 3 pokoi
Sankt Moritz, Szwajcaria
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Spacious furnished 3-room apartment with two terraces  and a fireplace with a breathtaking v…
$7,49M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
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Typy nieruchomości w Gryzonia.

mieszkania

Parametry nieruchomości w Gryzonia, Szwajcaria

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