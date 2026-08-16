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Wille na sprzedaż w Genewa, Szwajcaria

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2 obiekty total found
Willa w Cologny, Szwajcaria
Willa
Cologny, Szwajcaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Elegant Villa Premium Class - pierwsza linia nad jeziorem LemansKolonia, Genewa 124; Unikaln…
$19,39M
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Willa w Collonge Bellerive, Szwajcaria
Willa
Collonge Bellerive, Szwajcaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten wspaniały dom położony jest w ekskluzywnej okolicy w samym sercu Vandevre, zaledwie kilk…
$7,75M
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Agencja
Аталанта
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Parametry nieruchomości w Genewa, Szwajcaria

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