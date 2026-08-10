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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Genewa, Szwajcaria

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domy
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5 obiektów total found
Dom 4 pokoi w Carouge, Szwajcaria
Dom 4 pokoi
Carouge, Szwajcaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten wspaniały przestronny i pełen wdzięku XVIII-wieczny dom położony w samym sercu wioski La…
$1,28M
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Zamek 35 pokojów w Genewa, Szwajcaria
Zamek 35 pokojów
Genewa, Szwajcaria
Pokoje 35
Powierzchnia 1 500 m²
Wyjątkowy zamek nad jeziorem Genewa, GenewaW malowniczej miejscowości regionu La Cote, w pob…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Cologny, Szwajcaria
Willa
Cologny, Szwajcaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Elegant Villa Premium Class - pierwsza linia nad jeziorem LemansKolonia, Genewa 124; Unikaln…
$19,39M
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LDV InvestLDV Invest
Rezydencja 20 pokojów w Genewa, Szwajcaria
Rezydencja 20 pokojów
Genewa, Szwajcaria
Pokoje 20
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 800 m²
Niepowtarzalny majątek historyczny w GenewieWspaniały pobyt na prywatnym terytorium 6 hektar…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Collonge Bellerive, Szwajcaria
Willa
Collonge Bellerive, Szwajcaria
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten wspaniały dom położony jest w ekskluzywnej okolicy w samym sercu Vandevre, zaledwie kilk…
$7,75M
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Genewa, Szwajcaria

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Realting.com
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