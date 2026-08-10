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Zamki na sprzedaż w Genewa, Szwajcaria

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1 obiekt total found
Zamek 35 pokojów w Genewa, Szwajcaria
Zamek 35 pokojów
Genewa, Szwajcaria
Pokoje 35
Powierzchnia 1 500 m²
Wyjątkowy zamek nad jeziorem Genewa, GenewaW malowniczej miejscowości regionu La Cote, w pob…
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Parametry nieruchomości w Genewa, Szwajcaria

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