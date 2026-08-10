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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w District de Nyon, Szwajcaria

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1 obiekt total found
Dom 8 pokojów w Nyon, Szwajcaria
Dom 8 pokojów
Nyon, Szwajcaria
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 500 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten luksusowy dom położony jest na dużej działce o powierzchni 16 402 m & sup2; w malownicze…
$9,03M
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Agencja
Аталанта
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Parametry nieruchomości w District de Nyon, Szwajcaria

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