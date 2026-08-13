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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Carouge, Szwajcaria

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1 obiekt total found
Dom 4 pokoi w Carouge, Szwajcaria
Dom 4 pokoi
Carouge, Szwajcaria
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten wspaniały przestronny i pełen wdzięku XVIII-wieczny dom położony w samym sercu wioski La…
$1,28M
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