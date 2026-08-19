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Mieszkania na sprzedaż w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia

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Lublana
21
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21 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Piętro 1/2
Villa Stanežiče jest nowoczesnym, wysokim standardem czteroapartamentowy dom częściowo oddzi…
$1,10M
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/3
Nowoczesny apartament trzypokojowy z dużym tarasem letnim i widokiem na zamek Lubljana i Mou…
$1,15M
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/3
Nowe urządzone mieszkanie w Lublanie, w pierwszym biofilicznym LCD w SłoweniiDwupokojowe mie…
$529,612
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 87 m²
Piętro 1/3
Nowe urządzone mieszkanie w Lublanie, w pierwszym biofilicznym LCD w SłoweniiDwupokojowe mie…
$529,004
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Mieszkanie 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Jest to wyjątkowa okazja, aby kupić piękne mieszkanie w jednej z najbardziej pożądanych dzie…
$723,479
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AGENCIJA Elite
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Penthouse w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Penthouse
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 298 m²
WYŁĄCZENIE: PENTHOUSE DUPLEX Z WIDOKIEM KASTLI LJUBLJANALokalizacja: Ljubljana- Trnovo, blis…
$3,65M
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MILARO d.o.o.
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 452 m²
Piętro 6/7
Nowy apartament klasy premium w centrum LublanyW samym sercu stolicy sprzedajemy wyłącznie n…
$4,58M
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 91 m²
Apartament z trzema sypialniami w jednym z najbardziej popularnych miejsc w Lublanie, w Beji…
$626,086
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 168 m²
Nowy czteropokojowy apartament z atrium w Lublanie.Parmova Street to nowa miejska dzielnica …
$799,710
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 205 m²
ABOWE- STANDARDOWY APARTAMENT - Lokalizacja SEARCHABLELokalizacja: Ljubljana- BežigradRok bu…
$1,04M
VAT
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Agencja
MILARO d.o.o.
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 92 m²
Apartament w jednym z najbardziej popularnych kompleksów mieszkalnych na wybrzeżu Adriatyku.…
$751,985
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 90 m²
Apartament z trzema sypialniami w jednym z najbardziej popularnych miejsc w Lublanie, w Beji…
$629,052
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Mieszkanie 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Piętro 3/4
Ten w pełni odnowiony apartament położony jest w tętniącej życiem mestni trg centrum miasta …
$1,46M
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AGENCIJA Elite
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 120 m²
Elegancki przestronny apartament na słoweńskim wybrzeżu AdriatykuW prestiżowej dzielnicy Por…
$1,02M
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 154 m²
Piętro 1/3
Nowoczesny apartament trzypokojowy z dużym tarasem letnim i widokiem na zamek Lubljana i Mou…
$1,14M
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 168 m²
Nowy czteropokojowy apartament z atrium w Lublanie.Parmova Street to nowa miejska dzielnica …
$803,580
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Mieszkanie w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Powierzchnia 92 m²
Luksusowy apartament z trzema sypialniami na najbliższym przedmieściu Lublana.Trzypokojowe m…
$912,488
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Mieszkanie 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 138 m²
Piętro 3/4
Ten wyjątkowy apartament z dwoma sypialniami, położony w samym sercu Lublany, eksponuje pona…
$1,39M
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Agencja
AGENCIJA Elite
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Mieszkanie 4 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 15/15
Niedopasowane widoki i prywatnośćZ wierzchołka Kvartetu rozkoszujcie się zamiatającymi, niep…
$1,30M
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AGENCIJA Elite
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Mieszkanie 3 pokoi w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 3 pokoi
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 253 m²
Apartament znajduje się na trzech poziomach:Poziom 1: jasny i przestronny salon, w tym jadal…
$2,27M
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Mieszkanie 5 pokojów w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Mieszkanie 5 pokojów
Upravna Enota Ljubljana, Słowenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 390 m²
Apartamenty są częścią ekskluzywnego budynku położonego w samym sercu Lublany, stolicy Słowe…
$5,28M
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AGENCIJA Elite
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Typy nieruchomości w Upravna Enota Ljubljana.

3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Upravna Enota Ljubljana, Słowenia

z Taras
Tanie
Luksusowe
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