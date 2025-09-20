Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Słowenia
  3. Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola
  4. Komercyjne

Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Upravna enota Izola Unita amministrativa Isola, Słowenia

1 obiekt total found
DEVELOPMENT PROJECT w Jagodje, Słowenia
DEVELOPMENT PROJECT
Jagodje, Słowenia
Projekt deweloperski.W unikalnej lokalizacji na wybrzeżach Adriatyku słoweńskiego wybrzeża, …
$2,37M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się