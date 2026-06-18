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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Sempeter pri Gorici, Słowenia

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 800 m² w Sempeter pri Gorici, Słowenia
Nieruchomości komercyjne 800 m²
Sempeter pri Gorici, Słowenia
Powierzchnia 800 m²
Pensjonat z pokojami i klubem w najbliższym przedmieściu Lublana.W pięknej, spokojnej okolic…
$911,129
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