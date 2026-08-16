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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Rogaska Slatina, Słowenia

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 101 m² w Rogaska Slatina, Słowenia
Nieruchomości komercyjne 101 m²
Rogaska Slatina, Słowenia
Powierzchnia 101 m²
Lokale handlowe w centrum biznesowym "Sun" w Rogasce Slatina - ambulatoryjne biuro, biuro, n…
$113,961
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Hotel 1 241 m² w Rogaska Slatina, Słowenia
Hotel 1 241 m²
Rogaska Slatina, Słowenia
Powierzchnia 1 241 m²
Liczba kondygnacji 4
Apart- hotel w centrum rocznego ośrodka medycznego z światowej sławy!W samym centrum Rogaški…
$3,07M
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