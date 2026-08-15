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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Radovljica, Słowenia

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1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 157 m² w Lesce, Słowenia
Nieruchomości komercyjne 157 m²
Lesce, Słowenia
Powierzchnia 157 m²
Na sprzedaż jest umeblowany budynek komercyjny jako oddzielna nieruchomość lub jako część ca…
$1,04M
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