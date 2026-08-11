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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Medvode, Słowenia

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domy
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3 obiekty total found
Dom w Medvode, Słowenia
Dom
Medvode, Słowenia
Powierzchnia 201 m²
Nowy dom na przedmieściach LublanaNa obrzeżach wsi Smlednik, otoczony lasem, polami i rzeką,…
$880,838
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Willa w Medvode, Słowenia
Willa
Medvode, Słowenia
Powierzchnia 130 m²
W jednym z najpiękniejszych i jednocześnie najbardziej chronionych naturalnych zakątków Słow…
$798,460
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Dom 4 pokoi w Rakovnik, Słowenia
Dom 4 pokoi
Rakovnik, Słowenia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
Liczba kondygnacji 2
W spokojnej dzielnicy mieszkalnej Rakovnik, położonej w gminie Medvode, ostatnie 3 jednostki…
$1,24M
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