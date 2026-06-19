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Wille na sprzedaż w Kranj, Słowenia

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1 obiekt total found
Willa 5 pokojów w Kranj, Słowenia
Willa 5 pokojów
Kranj, Słowenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 397 m²
Liczba kondygnacji 2
W doskonałej i wysokiej lokalizacji ruchu w Kranj, oferujemy highly-end mixed- use nieruchom…
$2,35M
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
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Parametry nieruchomości w Kranj, Słowenia

Tanie
Luksusowe
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