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Mieszkania na sprzedaż w Koper, Słowenia

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Koper, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Koper, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Piętro 3/3
W cichej lokalizacji w samym centrum Koper, zaledwie krok od zgiełku i zgiełku miasta, wyjąt…
$535,813
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AGENCIJA Elite
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