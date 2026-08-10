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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koper, Słowenia

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domy
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10 obiektów total found
Dom w Koper, Słowenia
Dom
Koper, Słowenia
Powierzchnia 101 m²
Townhouse z częściowym widokiem na Adriatyk.Mały dom o powierzchni 101 m2, zbudowany w 1920 …
$447,566
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Dom w Koper, Słowenia
Dom
Koper, Słowenia
Powierzchnia 125 m²
Nowy dom z jednym z najpiękniejszych widoków AdriatykuNa sprzedaż jest nowy dom jednoosobowy…
$1,08M
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Dom w Koper, Słowenia
Dom
Koper, Słowenia
Powierzchnia 135 m²
Nowoczesny dom w centrum Coper - jasne przestrzenie, doskonała dostępność transportu i wysok…
$813,096
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LDV InvestLDV Invest
Dom 7 pokojów w Koper, Słowenia
Dom 7 pokojów
Koper, Słowenia
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekstra nowoczesny dom z pięknym widokiem na Koper i Trieste, o łącznej powierzchni 208 m2 i …
$1,03M
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Dom w Koper, Słowenia
Dom
Koper, Słowenia
Powierzchnia 208 m²
Exclusive nowoczesny dom z pięknym widokiem na Koper i TriesteDom z pięknym otwartym widokie…
$1,03M
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Dom 6 pokojów w Koper, Słowenia
Dom 6 pokojów
Koper, Słowenia
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
We are selling a superior detached house in Koper, located in a quiet location. The house wa…
$2,28M
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AGENCIJA Elite
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Dom 3 pokoi w Koper, Słowenia
Dom 3 pokoi
Koper, Słowenia
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Na sprzedaż jest piękny terraced dom na nabrzeżu morza w Koper, idealny dla rodzin lub osób …
$786,620
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AGENCIJA Elite
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Dom 4 pokoi w Koper, Słowenia
Dom 4 pokoi
Koper, Słowenia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 3
Sprzedajemy lepszy dom w Koper, położony w cichej okolicy. Dom został zbudowany w 2006 roku.…
$2,27M
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Mieszkanie 4 pokoi w Koper, Słowenia
Mieszkanie 4 pokoi
Koper, Słowenia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 109 m²
Piętro 3/3
W cichej lokalizacji w samym centrum Koper, zaledwie krok od zgiełku i zgiełku miasta, wyjąt…
$535,813
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Dom 3 pokoi w Crni Kal, Słowenia
Dom 3 pokoi
Crni Kal, Słowenia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten oszałamiający i całkowicie odnowiony stary dom Istrii jest teraz na rynku, oferując 150 …
$581,415
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