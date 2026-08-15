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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Izola, Słowenia

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domy
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6 obiektów total found
Dom w Izola, Słowenia
Dom
Izola, Słowenia
Powierzchnia 586 m²
Wyłącznie śródziemnomorska willa z basenem na słoweńskim wybrzeżu morza.W cichej i słoneczne…
$3,37M
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Dom 5 pokojów w Izola, Słowenia
Dom 5 pokojów
Izola, Słowenia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 230 m²
Detached house on the Slovenian Coast, completed in 2004, in a good location above Portorož …
$975,293
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Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Mieszkanie w Izola, Słowenia
Mieszkanie
Izola, Słowenia
Powierzchnia 146 m²
Piętro 2
Piękny dwupoziomowy apartament z czterema i pół sypialniami i widokiem na morze - Isola.W je…
$926,079
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Malija, Słowenia
Willa
Malija, Słowenia
Powierzchnia 536 m²
UNIQUE VILLA, SŁOWENIAN COASTRzadka okazja!Bezgraniczny klejnot, który bez wysiłku łączy uro…
$3,46M
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Agencja
MILARO d.o.o.
Języki komunikacji
English
Dom w Izola, Słowenia
Dom
Izola, Słowenia
Powierzchnia 348 m²
Dom z basenem i widokiem na Morze AdriatyckieOferujemy Państwu piękny dom w cichym miejscu z…
$1,72M
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Dom w Izola, Słowenia
Dom
Izola, Słowenia
Powierzchnia 238 m²
Dom z widokiem na morze.Dom w cichej okolicy z widokiem na morze i zaledwie 2 km od zatoki S…
$398,734
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