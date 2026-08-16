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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Domzale, Słowenia

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2 obiekty total found
Dom w Domzale, Słowenia
Dom
Domzale, Słowenia
Powierzchnia 332 m²
Umeblowany dom na elitarnym przedmieściu Lublany.W pełni wyposażony dom rodzinny w doskonałe…
$802,685
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Dom w Domzale, Słowenia
Dom
Domzale, Słowenia
Powierzchnia 400 m²
Nowy luksusowy dom na popularnym przedmieściu Lublana.W wyjątkowym miejscu, otoczonym przez …
$2,15M
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