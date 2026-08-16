Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Słowenia
  3. Bled
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bled, Słowenia

;
domy
5
5 obiektów total found
Dom w Bled, Słowenia
Dom
Bled, Słowenia
Powierzchnia 362 m²
Nowy dom w popularnym ośrodku BledPiękne, spokojne miejsce w Bled oferuje możliwość łączenia…
$575,481
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Bled, Słowenia
Dom 4 pokoi
Bled, Słowenia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 457 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękna willa na słynnym jeziorze Bled u podnóża Alp.Niesamowita willa z duszą i wspaniały og…
$1,51M
Zostaw prośbę
Dom w Bled, Słowenia
Dom
Bled, Słowenia
Powierzchnia 225 m²
Willa w odległości spaceru od słynnego jeziora Bled.Pięknie odnowiona willa w cichym, słonec…
$1,30M
Zostaw prośbę
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom w Bled, Słowenia
Dom
Bled, Słowenia
Powierzchnia 815 m²
Dom z dużą działką ziemi w pobliżu perły Słowenii - Jezioro Bled.Oddzielny dom 800 metrów od…
$2,40M
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Selo pri Bledu, Słowenia
Dom 4 pokoi
Selo pri Bledu, Słowenia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 225 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa 225 m2, wybudowany w 1937 m2, z 895 m2 ziemi. W cichej, słonecznej lokalizacji sprzeda…
$1,37M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AGENCIJA Elite
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się