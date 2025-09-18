Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Opstina Zabalj
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Opstina Zabalj, Serbia

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Zabalj, Serbia
Dom 6 pokojów
Zabalj, Serbia
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Liczba kondygnacji 3
Doskonały dom trzypiętrowy rodziny w Vojvodina na podstawie zezwolenia na pobytLokalizacja -…
$78,264
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Opstina Zabalj, Serbia

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się