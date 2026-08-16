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Domy na sprzedaż w Wojwodina, Serbia

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4 obiekty total found
Dom 4 pokoi w Nowy Sad, Serbia
Dom 4 pokoi
Nowy Sad, Serbia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny dom rodzinny w pięknej serbskiej wsi w VojvodinaNa sprzedaż nowy dom rodzinny od…
$47,781
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Dom 5 pokojów w Backa Topola, Serbia
Dom 5 pokojów
Backa Topola, Serbia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 1
Duży dom w Vojvodina na podstawie zezwolenia na pobytLokalizacja - Serbia, Vojvodina, Baszka…
$33,000
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Agencja
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Willa w Sremska Kamenica, Serbia
Willa
Sremska Kamenica, Serbia
Powierzchnia 1 600 m²
124; 1 600 m2 124; działka 1 629 m2 124; 5 + poziomy 124; około 20 pokoi 124; kilka tarasów …
$1,05M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom 5 pokojów w Bogojevo, Serbia
Dom 5 pokojów
Bogojevo, Serbia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? trzypi? trowy dom z dzia? k? w w Danilovgrad, dobre miejsce, miejscowo?? chuliga…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Wojwodina, Serbia

z garażem
z Ogród
Tanie
Luksusowe
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