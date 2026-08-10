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Domy na sprzedaż w South Backa Administrative District, Serbia

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2 obiekty total found
Willa w Sremska Kamenica, Serbia
Willa
Sremska Kamenica, Serbia
Powierzchnia 1 600 m²
124; 1 600 m2 124; działka 1 629 m2 124; 5 + poziomy 124; około 20 pokoi 124; kilka tarasów …
$1,05M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Dom 4 pokoi w Nowy Sad, Serbia
Dom 4 pokoi
Nowy Sad, Serbia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
Przestronny dom rodzinny w pięknej serbskiej wsi w VojvodinaNa sprzedaż nowy dom rodzinny od…
$47,781
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Agencja
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Parametry nieruchomości w South Backa Administrative District, Serbia

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