  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. City of Subotica
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w City of Subotica, Serbia

Dom 5 pokojów w City of Subotica, Serbia
Dom 5 pokojów
City of Subotica, Serbia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 1
Dom jednopiętrowy w Vojvodina w demokratycznej cenieLokalizacja - Serbia, Vojvodina, Baszka …
$38,699
