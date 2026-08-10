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Domy na sprzedaż w Serbia Centralna, Serbia

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1 obiekt total found
Dom 1 pokój w Seoce, Serbia
Dom 1 pokój
Seoce, Serbia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Dom na sprzeda ¿w Budva, dzielnicy Seotse. Dom znajduje się na działce 250 m2. Z balkonu i z…
$242,159
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Parametry nieruchomości w Serbia Centralna, Serbia

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