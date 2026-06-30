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Mieszkania w górach na sprzedaż w Serbia Centralna, Serbia

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Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3
$71,991
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Mieszkanie 2 pokoi w Sokobanja, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Sokobanja, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 2/3
$77,992
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Dom 1 pokój w Seoce, Serbia
Dom 1 pokój
Seoce, Serbia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Dom na sprzeda ¿w Budva, dzielnicy Seotse. Dom znajduje się na działce 250 m2. Z balkonu i z…
$243,869
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Value OneValue One
Kawalerka 1 pokój w Draglica, Serbia
Kawalerka 1 pokój
Draglica, Serbia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 1/2
$65,769
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Mieszkanie 2 pokoi w Donji Matejevac, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Donji Matejevac, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Liczba kondygnacji 3
Najpopularniejszy kraj europejski, do którego można się przenieść w 2022- 2023!Kupowanie nie…
$82,280
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Willa w Sremska Kamenica, Serbia
Willa
Sremska Kamenica, Serbia
Powierzchnia 1 600 m²
124; 1 600 m2 124; działka 1 629 m2 124; 5 + poziomy 124; około 20 pokoi 124; kilka tarasów …
$1,05M
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Agencja
MONTBEL D.O.O.
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Mieszkanie 2 pokoi w Zlatibor Administrative District, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Zlatibor Administrative District, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 4
$97,752
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Dom 5 pokojów w Bogojevo, Serbia
Dom 5 pokojów
Bogojevo, Serbia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 188 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzeda? trzypi? trowy dom z dzia? k? w w Danilovgrad, dobre miejsce, miejscowo?? chuliga…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Belgrad, Serbia
Mieszkanie 4 pokoi
Belgrad, Serbia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 2/6
Proponowany apartament ma powierzchnię 103,29 m kw. Ma dobrze przemyślany układ. Jak wszystk…
$345,606
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Mieszkanie 2 pokoi w Donji Matejevac, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
Donji Matejevac, Serbia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/4
Ostatnio Serbia stała się bardzo popularnym krajem i przepływ migrantów z krajów WNP tam pły…
$70,495
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Dom 5 pokojów w Nowy Sad, Serbia
Dom 5 pokojów
Nowy Sad, Serbia
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 1
$41,183
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Mieszkanie 2 pokoi w City of Novi Pazar, Serbia
Mieszkanie 2 pokoi
City of Novi Pazar, Serbia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/4
Apartamenty są oferowane na sprzedaż przez dewelopera w Serbii, w mieście Niš.Niš jest trzec…
$81,008
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