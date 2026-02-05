Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Serbia
  3. Beocin Municipality
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Beocin Municipality, Serbia

1 obiekt total found
Dom 3 pokoi w Beocin, Serbia
Dom 3 pokoi
Beocin, Serbia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 1
Przytulny dom rodzinny w wyjątkowej okolicy SerbiiVojvodina jest płaskim obszarem w północne…
$79,091
Parametry nieruchomości w Beocin Municipality, Serbia

