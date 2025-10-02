Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Babusnica Municipality, Serbia

DEVELOPMENT PROJECT w Crvena Jabuka, Serbia
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbia
Powierzchnia 150 000 m²
Wprowadzenie projektu rozwojowego.Elektrownia słoneczna 10 MW. Zawarto 30-letnią umowę najmu…
$1,82M
