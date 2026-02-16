  1. Realting.com
Obywatelstwo w Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

Termin odbioru: od 2 miesięcy
Koszty: od
$95,000
Informacje o programie imigracyjnym

✔️ Drugie obywatelstwo przez inwestycje dla całej rodziny! (niepodlegający zwrotowi wkład do Narodowego Funduszu Przekształceń Sao Tome i Principe od 90.000 dolarów):

  • Nowy program z sierpnia 2025 roku z afrykańskiego stanu wyspy Sao Tome i Principe jest dostępny dla obywateli Rosji i Republiki Białorusi

  • Przyspieszone przetwarzanie wniosków - tylko 2 miesiące!

  • Nie wymaga się rezydentury ani umiejętności językowych

  • Możliwość włączenia do jednego wniosku małżonka, dzieci poniżej 30 lat i rodziców powyżej 55 lat (pakiet rodzinny do 4 osób 95,000 dolarów, każdy kolejny członek rodziny + 5,000 $)

  • Uznany partner w małżeństwie cywilnym, dzieci byłych małżonków

  • Zdalne składanie dokumentów

  • Bezwizowy dostęp do 69 krajów, takich jak Hongkong, Singapur, Panama, Zjednoczone Emiraty Arabskie

  • Przywileje we Wspólnocie Portugalskich krajów mówiących (CPLP), w tym łatwiejsze warunki życia i pracy w Portugalii i Brazylii

  • Prosty i przejrzysty proces paszportowy z licencjonowanym partnerem, poufne i bezpieczne

  • Twoje narzędzie do długoterminowego planowania osobistego, rodzinnego i międzynarodowego

Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie, biorąc pod uwagę swoje cele, aktualny status i przyszłe plany.

💳 Koszt usługi:

  • opłata za złożenie 5000 dolarów

  • Wsparcie prawne - w ramach umowy indywidualnie

  • notariusz, apostille, tłumaczenia - na fakt usług

❓ Jak uzyskać usługę:

  • Napisz swoje pytanie i zostaw kontakt dla Watsapp (nie dzwoń!), aby najpierw określić swoją sytuację.

  • bezpośrednie konsultacje online z licencjonowanym dostawcą usług, pełne informacje o wszystkich aspektach, z uwzględnieniem szczególnych warunków i przyszłych planów

  • Decyzja o zakupie usługi, zawarciu umowy i płatności

  • przygotowanie i składanie dokumentów pod klucz, pełne wsparcie

  • 🔔 Ty i twoja rodzina posiadacie paszporty Sao Tome i Principe dla swoich celów międzynarodowych.

Czekamy na twoje apelacje!

Margarita Denisova, zagraniczny pośrednik nieruchomości VRC

od 2 miesięcy
od
$95,000
