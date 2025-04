Villozi, Rosja

Miejsce do życia Budujemy nowoczesne miasto u stóp słynnych wzgórz Duderhof, w otoczeniu najczystszych jezior i zielonych malowniczych masywów, wypełnione wszystkim, co niezbędne do szczęśliwego życia. Czekają na Ciebie ekscytujące spacery wzdłuż ekotropików i imponujący widok z najwyżs…