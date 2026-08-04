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Mieszkania na sprzedaż w Uralski Okręg Federalny, Rosja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Tiumeń, Rosja
Mieszkanie 1 pokój
Tiumeń, Rosja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 12/13
Sprzedam mieszkanie z piękną nowoczesną renowacją. Obszar jest rozwijany, w pobliżu Athletic…
$94,075
VAT
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Agencja
Zvezda
Języki komunikacji
Русский
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Parametry nieruchomości w Uralski Okręg Federalny, Rosja

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