Domy na sprzedaż w Ramensky District, Rosja

10 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Ramensky District, Rosja
Dom 3 pokoi
Ramensky District, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom z Carcas na dzia? ce 6 akrów w wiejskim domku. Powierzchnia 92.32 m2 Przest…
$37,259
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Ramensky District, Rosja
Dom 3 pokoi
Ramensky District, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom z Carcas z sauną 102 m kw. Na dzia? ce 6 akrów w domku wsi komfortowej klasy…
$40,517
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Ramensky District, Rosja
Dom 5 pokojów
Ramensky District, Rosja
Pokoje 5
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzeda? dwukondygnacyjny dom od Carcas 114 metrów kwadratowych na dzia? ce 6.81 akrów w …
$54,695
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Ramensky District, Rosja
Dom 3 pokoi
Ramensky District, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom od Carcas na dzia? ce 6.81 akr w wiejskim domku. Sprzedawca! Pomoc przy kr…
$41,318
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Ramensky District, Rosja
Dom 3 pokoi
Ramensky District, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom IZ CARCASA z dwoma sypialniami na dzia? ce 6 akrów w domku wsi komfortowej k…
$42,541
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Ramensky District, Rosja
Dom 3 pokoi
Ramensky District, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom z Carcas z dwoma sypialniami 92 m2 na dzia? ce 6 akrów w zamkniêtej wsi dome…
$35,371
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Ramensky District, Rosja
Dom 4 pokoi
Ramensky District, Rosja
Pokoje 4
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom IZ CARCASA z trzema sypialniami 102 m kw. na dzia? ce 6 akrów w domku wsi ko…
$45,544
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Bahteevo, Rosja
Dom 3 pokoi
Bahteevo, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom z Carcas z master sypialnia 102 m kw., na dzia? ce 8.19 akrów w domku wsi ko…
$46,798
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Bahteevo, Rosja
Dom 3 pokoi
Bahteevo, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom z Carcas na dzia? ce 8.19 akrów w domku wsi komfortowej klasy. Bezpośrednia…
$43,568
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Ramensky District, Rosja
Dom 3 pokoi
Ramensky District, Rosja
Pokoje 3
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 1
Sprzedawany dom z Carcas z dwoma sypialniami 92 m kw. na dzia? ce 6.08 ha w zamkniêtej wsi d…
$35,371
Zostaw prośbę

