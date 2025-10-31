  1. Realting.com
  2. Rosja
  3. Imieni Swierdłowa

Nowe budynki na sprzedaż w Imieni Swierdłowa

domy
2
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$207,693
Negorod Zanevsky jest wygodną i proporcjonalną do człowieka alternatywą dla kompleksów mieszkaniowych w południowo-zachodniej części Petersburga. Country residential complex "Negorod Zanevsky" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Leningradu, 12 km od Big Obuchovsky Bridge."Negorod Zanevsky"…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Pokaż wszystko Wieś domków Negorod Zanevskij
Wieś domków Negorod Zanevskij
Imieni Swierdłowa, Rosja
od
$255,292
Negorod Zanevsky jest wygodną i proporcjonalną do człowieka alternatywą dla kompleksów mieszkaniowych w południowo-zachodniej części Petersburga. Country residential complex "Negorod Zanevsky" znajduje się w Vsevolozhsky dzielnicy Leningradu, 12 km od Big Obuchovsky Bridge."Negorod Zanevsky"…
Deweloper
ФАКТ.Коттеджные поселки
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się