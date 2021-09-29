  1. Realting.com
Wioska domków Levada

Lehtusi, Rosja
od
$20,627
;
10
ID: 29834
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4566
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 2.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Leskolovskoe selskoe poselenie
  • Wioska
    Lehtusi

Lokalizacja na mapie

Lehtusi, Rosja
Edukacja
Opieka zdrowotna

Państwo przegląda
Wioska domków Levada
Lehtusi, Rosja
od
$20,627
