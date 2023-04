W Czechach znajduje się ponad 2 tysiące zamków. Ponad połowa z nich należy do państwa, reszta jest własnością prywatnych właścicieli. Co jakiś czas właściciele wystawiają kompleksy zamkowe na sprzedaż. Dzięki temu każdy, o ile ma wystarczająco dużo pieniędzy, może kupić starożytny zamek i w ten sposób dotknąć fascynującej historii Czech.

Warto zauważyć, że kompleksy zamkowe cieszą się dużym popytem na rynku nieruchomości. Ich właścicielami są lokalni prezenterzy telewizyjni, gwiazdy Hollywood i profesjonalni inwestorzy.

Co oznacza kupno zamku w Czechach?

Budynki tego typu są wykorzystywane przez ich właścicieli do różnych celów:

wykorzystywane jako stałe miejsce zamieszkania;

wynajem (ogromna powierzchnia mieszkalna pozwala właścicielom na wynajęcie obiektu kilku najemcom jednocześnie);

wykorzystywane jako atrakcje historyczne (właściciele czerpią dochody z turystów odwiedzających zamek).

Niektórzy właściciele remontują kompleksy zamkowe i przekształcają je w luksusowe hotele i restauracje. Przynosi to właścicielom duży i stabilny dochód. Popularnym trendem stało się również zakładanie szkółek jeździeckich w obrębie kompleksów zamkowych.

Jakie zamki można kupić w Czechach i za ile

Kompleksy zamkowe w Republice Czeskiej są wielkopowierzchniowymi budynkami mieszkalnymi wybudowanymi w okresie średniowiecza, o wysokości od 2 do 5 kondygnacji i o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Do budynków przynależy duża działka. Wiele z nich posiada dziedziniec i wieżę w narożniku budynku.

Koszt zamków w Czechach waha się od 1500 do 6000 euro za metr kwadratowy. Ostateczna cena zależy od stanu budynku, wielkości otaczającego go terenu i lokalizacji. Najdroższe są kompleksy zamkowe na przedmieściach Pragi.

Gdzie najlepiej kupić nieruchomość

Dobre zamki są na sprzedaż we wszystkich miastach w Czechach. Jeśli chcesz wykorzystać budynek jako hotel lub zabytek, najlepiej wybrać Pragę. Kupując zamek na obrzeżach stolicy Czech, otworzysz bardzo dochodowy biznes. Każde miasto w kraju nadawałoby się do osobistego zamieszkania.

Kupno zamku w Czechach to opłacalna inwestycja w przyszłość. Takie obiekty nadają się do stałego zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej. Na stronie REALTING można znaleźć opracowanie dotyczące kompleksów zamkowych dostępnych do kupienia w Czechach.