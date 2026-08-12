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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w powiat żyrardowski, Polska

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2 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Sokule, Polska
Willa 5 pokojów
Sokule, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 242 m²
Liczba kondygnacji 1
BARDZO ELEGANCKI DOM PARTEROWY BLISKO LASU szukasz domu w ciszy, otoczonego zielenią - to d…
$421,082
VAT
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Willa 5 pokojów w Sokule, Polska
Willa 5 pokojów
Sokule, Polska
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 385 m²
Liczba kondygnacji 1
Elegancki dom z pojedynczą historią zbliżony do lasuJeśli szukasz domu w spokojnym, zielonym…
$421,082
VAT
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Parametry nieruchomości w powiat żyrardowski, Polska

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