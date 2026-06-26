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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w województwo podkarpackie, Polska

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2 obiekty total found
Stylowy Zajazd Pod Czarnym Kogutem w Czarna Górna, Polska
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Stylowy Zajazd Pod Czarnym Kogutem
Czarna Górna, Polska
Powierzchnia 305 m²
Liczba kondygnacji 1
Nieruchomość wybudowana w 2004r w miejscowości 38-710 Czarna Górna 56a, powiat Bieszczadzki.…
$807,330
VAT
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Polski
Industrial plot for large business activities, 7 hectares w Chmielow, Polska
Industrial plot for large business activities, 7 hectares
Chmielow, Polska
Industrial plot for sale with a total area of ​​7 hectares.   The entire area has been…
$822,000
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Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Polski
Realting.com
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