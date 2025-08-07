Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Filipiny
  3. Quezon City
  4. Mieszkania
  5. Condo

Condo na sprzedaż w Quezon City, Filipiny

Condo Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Condo w Quezon City, Filipiny
Condo
Quezon City, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Elegancki 2-Sypialnia Haven - gdzie styl spełnia inteligentne życieZaczynając od 26,954,754,…
$469,633
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Quezon City, Filipiny
Condo
Quezon City, Filipiny
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Przestronne 3- Sypialnia Residence - Zaprojektowane dla nowoczesnej rodzinyCena początkowa: …
$818,881
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Condo w Quezon City, Filipiny
Condo
Quezon City, Filipiny
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Jednoosobowy pokój - bezszwowe życie w inteligentnej przestrzeniPocząwszy od wartości EUR15,…
$270,079
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
TekceTekce
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Quezon City, Filipiny

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się