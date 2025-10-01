Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Paranaque, Filipiny

6 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Paranaque, Filipiny
Dom 7 pokojów
Paranaque, Filipiny
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 250 m²
Fully Furnished Luxury Mansion in Multinational Village. Live in luxury with this stunning h…
$1,68M
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Dom 5 pokojów w Paranaque, Filipiny
Dom 5 pokojów
Paranaque, Filipiny
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Note: BF Homes is one of the high end and all in / complete set up subdivisions that contain…
$686,800
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Parametry nieruchomości w Paranaque, Filipiny

