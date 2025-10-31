Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Condo na sprzedaż w Paranaque, Filipiny

2 obiekty total found
Condo w Paranaque, Filipiny
Condo
Paranaque, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Ciesz się zapierającym dech w piersiach widokiem na zachód słońca z tej przestronnej i elega…
$360,479
Condo w Paranaque, Filipiny
Condo
Paranaque, Filipiny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
🌿 Dla ekspatriantów i inwestorów: 2- Sypialnia w Atherton - Parañaque CityPosiadamy wysokiej…
$109,790
