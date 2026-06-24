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Condo na sprzedaż w Negros Island Region, Filipiny

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2 obiekty total found
Condo w Bacolod, Filipiny
Condo
Bacolod, Filipiny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
This fully furnished studio condominium in Barangay Bata, Bacolod City offers a practical an…
$46,088
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Condo w Bacolod, Filipiny
Condo
Bacolod, Filipiny
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 22 m²
This fully furnished studio condominium in Barangay Bata, Bacolod City offers a practical an…
$46,088
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
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Parametry nieruchomości w Negros Island Region, Filipiny

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